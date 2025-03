Il cosplay di Sonya Blade da Tniwe è identico all'originale di Mortal Kombat

In questo caso, Tniwe ha recuperato il costume classico di Sonya presente dal primo capitolo, uno dei più iconici per il personaggio in questione, dotato di alcuni elementi estetici che riprendono precisamente la tuta che ha reso famosa la combattente.

La Sonya Blade di Tniwe

Oltre alla precisione con cui è ricostruito l'abito, bisogna notare anche la somiglianza che caratterizza la modella in questione, per quanto riguarda la capigliatura, i lineamenti del viso e soprattutto il fisico decisamente statuario, che non sfigura nemmeno nei confronti di una lottatrice come Sonya. D'altra parte, anche l'ambientazione intorno risulta alquanto a tema, trattandosi di una sorta di palestra con un ring.



Tniwe è diventata un po' una specialista del personaggio in questione, come potete vedere anche nell'altro cosplay di Sonya Blade pubblicato tempo fa, riferito però alla versione più vicina a Mortal Kombat 3. Per il resto, potete vedere altre interpretazioni dalla serie in questione con il cosplay di Kitana da Mortal Kombat firmato Desiluted e quello di Mileena di tanyakorr.