Clair Obscur: Expedition 33 è entrato in fase gold, nessun ritardo per il lancio su PC, console e Game Pass

Gli sviluppatori di Sandfall Interactive si sono affacciati sui social per annunciare che Clair Obscur: Expedition 33 è entrato in fase gold. Questo significa che il gioco è ormai pronto alla pubblicazione e servirebbe proprio una catastrofe per rinviare il debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S e nel catalogo di Game Pass, fissato al prossimo 24 aprile.

Per i meno avvezzi al gergo, la "fase gold" è fondamentalmente lo step finale dei lavori che precede l'arrivo di un gioco sugli scaffali dei negozi. Significa che lo sviluppo principale è completo e che la copia "gold master" è pronta per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie fisiche e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo e il caricamento nel backend degli store digitali.