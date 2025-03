Bleach: Rebirth of Souls parte male su Steam: oltre la metà delle recensioni è negativa e dice che è ingiocabile

Bleach: Rebirth of Souls è arrivato nei negozi pochi giorni fa e il primo responso da parte dei giocatori su Steam è per buona parte negativo. Nel momento in cui scriviamo oltre la metà delle valutazioni lasciate dagli utenti è negativa.

Per la precisione, ad ora il gioco presenta valutazioni "nella media" per Steam e solo il 44% di recensioni è positiva. La maggior parte di quelle negative afferma che il titolo di Bandai Namco al momento è praticamente ingiocabile, vuoi per crash continui o per problemi di performance o di natura tecnica.