Amerzone: The Explorer's Legacy è gratis su Steam e GOG, ma avete poco tempo per riscattarlo

Se siete interessati, da qui potrete raggiungere la pagina Steam del gioco, mentre qui trovate quella di GOG. Una volta eseguito l'accesso con il vostro account, potrete reclamare il titolo e aggiungerlo alla vostra raccolta. Completato questo passaggio il gioco sarà vostro per sempre, come se lo aveste acquistato. Avete tempo fino alle 17:59 di lunedì 24 marzo .

Microids ha avuto la bella idea di regalare a tutti Amerzone: The Explorer's Legacy su Steam e GOG in vista del lancio del remake, in arrivo il prossimo mese. Tuttavia, avete poco tempo per riscattarlo e aggiungerlo alla vostra libreria gratuitamente.

Cos'è Amerzone: The Explorer's Legacy?

Per chi non lo conoscesse, Amerzone: The Explorer's Legacy è un avventura grafica in prima persona incentrata sull'esplorazione e la risoluzione di enigmi. È stato pubblicato nel 1999 ed è il primo videogioco del fumettista Benoît Sokal, celebre autore della serie Syberia. Il gioco è ambientato in un fittizio paese tropicale chiamato Amerzone e ci cala nei panni di un giornalista ingaggiato da un anziano esploratore per riportare un uovo al nido degli gli Uccelli Bianchi, una specie magica che pare legata al destino del paese.

Come accennato in apertura, Microids ha deciso di regalare il gioco per fare pubblicità al suo remake omonimo in arrivo il prossimo 24 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, di cui recentemente abbiamo visto un trailer che mostra le differenze con l'originale. Non solo, se siete interessati è anche disponibile una demo del remake, che trovate a questo indirizzo.