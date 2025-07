Disponibile Play! Pokémon Access, l'app per iOS e Android pensata per il competitivo

L'app è disponibile da oggi su App Store per dispositivi Apple a questo indirizzo e sul Google Play Store per dispositivi Android a questo indirizzo .

The Pokémon Company ha lanciato oggi Play! Pokémon Access , un' app gratuita per dispositivi mobile iOS e Android pensata per i giocatori amanti del circuito competitivo ufficiale e per i genitori, che aiuta a gestire e seguire gli eventi ufficiali per GCC Pokémon, Pokémon GO e i giochi della serie principale.

Le caratteristiche di Play! Pokémon Access

Come accennato in apertura, Play! Pokémon Access è un'app pensata per offrire un'esperienza completa e integrata a chi partecipa al mondo competitivo Pokémon. Una delle sue funzioni principali è la possibilità di cercare eventi ufficiali nelle vicinanze, come i tornei in zona. L'app permette anche di ricevere notifiche personalizzate sugli eventi nei negozi preferiti, così da non perdere nessuna occasione.

Un'altra utilità è il check-in digitale: i partecipanti possono registrarsi agli eventi semplicemente scansionando un codice QR, rendendo il processo più rapido e moderno. Inoltre, l'app tiene traccia del proprio rendimento competitivo, mostrando il record personale e i Championship Points accumulati (fondamentali per qualificarsi ai tornei più importanti).

Play! Pokémon Access include anche una sezione dedicata alle carte Pokémon, dove è possibile consultare informazioni dettagliate e traduzioni, utile sia per i giocatori che per i collezionisti. Infine, introduce un sistema di medaglie virtuali che si ottengono completando missioni, come partecipare a tornei o visitare determinati negozi.

In sostanza si tratta di un'app che potrebbe interessare a una specifica fetta di giocatori, che rende il panorama competitivo più facile da seguire e potenzialmente più accessibile anche per i giocatori alle prime armi.