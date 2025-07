Cronos: The New Dawn si mostra in un video gameplay di 35 minuti ricchi di tensione

Il filmato si apre con il protagonista, il Transitante, intento a esplorare il settore A-0, una zona urbana dell'Europa dell'Est abbandonata e devastata dal Cambiamento: un cataclisma che ha alterato per sempre l'umanità, trasformando le persone in abomini.

Gli sviluppatori di Bloober Team hanno pubblicato un corposo video dedicato a Cronos: The New Dawn , che mostra circa 35 minuti di gameplay tratti dal nuovo survival horror in terza persona, in arrivo su PC e console durante l'autunno.

A tu per tu con gli abomini di Cronos: The New Dawn

Quelle mostrate sembrano essere proprio le primissime fasi del gioco, caratterizzate da un ritmo lento e da un'atmosfera opprimente e costantemente tesa, mentre il giocatore viene introdotto gradualmente agli orrori che popolano il mondo di gioco.

Già in queste sequenze iniziali viene mostrato come gli abomini possano diventare estremamente pericolosi se non eliminati tempestivamente, a causa del processo noto come "Fusione": una meccanica attraverso cui assorbono i corpi dei nemici caduti, acquisendo nuove abilità e diventando più rapidi e letali. Ad esempio, nel video alcuni esemplari sviluppano una sorta di corazza protettiva, mentre altri generano tentacoli con cui possono afferrare il protagonista. Per contrastare questa minaccia, il giocatore deve agire rapidamente, eliminando i nemici o trovando un modo per bruciare i cadaveri prima che vengano assimilati.

Cronos: The New Dawn sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e macOS durante il corso dell'autunno 2025.