Slime Rancher 2 ha una data di uscita dall'accesso anticipato su PS5, Xbox Series X|S e PC

Sono state annunciate anche le copie fisiche per PS5 e Xbox Series X|S . Saranno distribuite da iam8bit a inizio 2026 al prezzo di 34,99 dollari. Oltre a icludere il gioco su disco, questa edizioni presenteranno un artwork speciale creato da Yusuke Naora e un codice per scaricare la colonna sonora ufficiale. È in programma anche la iam8bit Exclusive Edition , che verrà venduta esclusivamente sullo store del distributore . Questa edizione sarà inclusa all'interno di una custodia illustrata, con un foglio di adesivi contenente sei slime, oltre a una esclusiva sovracopertina che raffigura Beatrix LeBeau e altri personaggi. I preordini sono già disponibili, ma l'edizione esclusiva iam8bit può essere prenotata solo fino al 26 agosto.

Le novità della versione completa

Slime Rancher 2 è un coloratissimo gioco d'avventura e simulazione in prima persona, dove vestiamo nei panni di Beatrix LeBeau, esploriamo l'incantevole mondo di Rainbow Island, popolato da adorabili slime dalle forme e abilità diverse. Il gioco combina esplorazione, raccolta risorse e gestione di una fattoria, dove allevi slime per ottenere preziosi "plort".

Il gioco era stato pubblicato in early access su Xbox Series X|S e PC nel 2022, per poi approdare su PS5, sempre in accesso anticipato, a giugno dello scorso anno. Da allora il gioco ha ricevuto numerosi aggiornamenti di contenuto, inclusi nuovi luoghi come Powderfall Bluffs e il vasto Grey Labyrinth, che ha raddoppiato le dimensioni del mondo di gioco, insieme a nuovi slime, un sistema meteorologico dinamico, strumenti creativi e gadget, e nuovi misteri da risolvere nella storia ampliata. La versione completa in uscita a settembre introdurrà ulteriori contenuti e aggiornamenti al gameplay, tra cui nuove mappe e un finale vero e proprio per la storia.