Slime Rancher 2: "Xbox Game Pass è stata una scelta facile per noi", dice Monomi Park

Slime Rancher 2 ha le carte in regola per ripetere il successo del primo capitolo e risulta già essere il gioco più venduto su Steam, eppure il team Monomi Park sostiene che la scelta di lanciare il gioco al day one su Xbox Game Pass è stata una "decisione facile", soprattutto grazie all'ottimo rapporto già instaurato con Microsoft dal primo capitolo.

"Microsoft è sempre stata una grande partner per noi e sembra aver capito subito Slime Rancher, dunque è stata una decisione facile per noi", ha affermato Nick Popovich, CEO di Monomi Park.

"Per quanto riguarda il Game Pass, penso che sia un grande meccanismo soprattutto per gli indie più piccoli, che riducono il rischio iniziale grazie all'accordo di distribuzione attraverso il servizio, ma nel nostro caso si tratta anche di un modello che si associa bene ai nostri giochi, che gestiamo su un periodo di tempo lungo".

L'idea è dunque di mantenere il gioco attivo sul lungo termine e, a questo proposito, una piattaforma che consente un accesso immediato e continuativo al gioco rappresenta l'ideale per la costruzione di una community vasta e in espansione. "Mantenere una base di giocatori attiva ci consente di trovare un pubblico pronto quando rilasciamo nuovi contenuti anche in un periodo lungo anni", ha spiegato Popovich, "Per quanto mi riguarda, una delle migliori pubblicità che si possano avere per il tuo gioco sono quelle notifiche su ogni piattaforma in cui si legge la tua amica Jane sta ora giocando a Slime Rancher. È una cosa imbattibile".

Le parole di Popovich fanno anche capire come Slime Rancher 2 sia destinato a modificarsi ed espandersi sul lungo periodo, probabilmente attraverso anche DLC ed espansioni a pagamento come una sorta di live service, che troverebbe spazio perfettamente all'interno di Xbox Game Pass. Bisogna peraltro considerare che il gioco è attualmente in fase di Game Preview e resterà in tale stato per almeno 18 mesi, in base ai programmi del team.

Ricordiamo che Slime Rancher 2 è disponibile su Xbox Game Pass da ieri e oggi abbiamo visto un video gameplay con i primi 20 minuti di gioco.