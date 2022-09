Slime Rancher 2 è disponibile in early access e su Xbox Game Pass, trailer di lancio

Come da programma, è disponibile da oggi, 22 settembre 2022, Slime Rancher 2 in accesso anticipato su PC e in Game Preview su Xbox Game Pass, dunque non in versione definitiva ma comunque ampiamente giocabile, con un trailer di lancio a ricordare l'evento.

Monomi Park ha deciso di adottare questo approccio per non dover allungare troppo l'attesa per il lancio ufficiale di Slime Rancher 2, ma i lavori da fare sembra siano ancora molti a giudicare dal periodo previsto di permanenza in accesso anticipato.

In base a quanto riferito, Slime Rancher 2 dovrebbe rimanere in Game Preview per circa 18 mesi, prima di raggiungere la sua forma definitiva. In ogni caso, visto il tempo già passato in fase di sviluppo, è probabile che sia comunque in stato piuttosto avanzato anche in questa versione.

Ambientato nella nuova Rainbow Island, Slime Rancher 2 è il seguito di quello che è diventato una vera e propria sleeper hit negli anni, che ci vede interpretare un'esploratrice alle prese con un pianeta alieno e tanti slime da raccogliere, gestire, ibridare e far fruttare.

In Slime Rancher 2 possiamo aspettarci nuove specie di slime da scoprire in scenari completamente nuovi, strumenti e altre soluzioni per l'allevamento e il contenimento delle creature e ulteriori segreti e storie da scoprire esplorando la nuova ambientazione. Intanto potete conoscere il primo capitolo leggendo la recensione di Slime Rancher.