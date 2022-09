Twitch: streamer dà dei poveri e minaccia di ban gli spettatori che non sottoscrivono il suo canale

La streamer Twitch KarenLiao è diventata virale per un fatto decisamente sgradevole: ha minacciato di ban uno spettatore che non si è abbonato al suo canale, dandogli del povero dopo aver ricevuto una donazione di un dollaro.

KarenLiao in foto

A dirla tutta la donazione di un dollaro l'ha fatta letteralmente infuriare: "Mi hai appena inviato un dollaro americano? Cosa dovrei comprarci? Non fare la femminuccia. Avanti, non fare il povero. Un dollaro è tutto? Indovina un po'? A me danno letteralmente 60 centesimi."

La conclusione del suo sfogo è stata anche peggiore dello stesso: "Se non ti abboni subito, 3, 2, 1... sarai bannato."



Questa non è la prima volta che una streamer si mostra particolarmente rapace e sgradevole con il suo pubblico e non è certo una novità vedere una richiesta di soldi così esplicita sulla piattaforma. Comunque sia fa sempre un certo effetto assistere a comportamenti simili, considerando che donazioni e abbonamenti non sono dovuti.