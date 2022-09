Mario + Rabbids: Sparks of Hope: Ubisoft ha confermato che Ubisoft Connect non sarà obbligatorio

Ubisoft ha smentito se stessa, spiegando che i giocatori non avranno bisogno di un account su Ubisoft Connect per giocare a Mario + Rabbids: Sparks of Hope su Nintendo Switch. L'errore era nato da un tweet della compagnia stessa in cui si diceva l'esatto contrario.

Supporto di Ubisoft: "Per i giocatori non è obbligatorio avere un account Ubisoft Connect per giocare a Mario + Rabbids: Sparks of Hope, diversamente da quanto è stato erroneamente affermato in uno dei nostri tweet precedenti."

Tutto è bene quel che finisce senza un altro account da registrare per giocare. Del resto su Nintendo Switch non avrebbe avuto molto senso un simile obbligo, anche se possedere un account Ubisoft dà comunque qualche vantaggio. Ubisoft Connect è la piattaforma di Ubisoft dedicata ai suoi giochi e ai suoi franchise.

Unisciti a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e ai loro amici in un'avventura galattica per sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, gli Spark. Esplora pianeti viaggiando nella galassia mentre sveli misteriosi segreti e completi avvincenti missioni!

Forma il team migliore scegliendo tre eroi tra un eclettico gruppo di nove.

Sconfiggi tutti i nuovi boss e altri noti nemici sparsi per la galassia.

Salva i prodigiosi Spark dispersi nella galassia che ti forniranno specifici poteri e ti aiuteranno nei combattimenti.

Scatena tutte le abilità del tuo eroe ma usa bene la strategia mentre ti scagli contro i nemici, salti sui tuoi compagni di squadra e scegli i tuoi nascondigli.