Drag x Drive risale nella classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2

Dopo il debutto in settima posizione della settimana scorsa, Drag x Drive ha decisamente recuperato terreno all'interno della classifica dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/08/2025
L'artwork di Drag x Drive

La classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 ha visto un sostanziale recupero da parte di Drag x Drive, che è risalito dal settimo al terzo posto, dietro Donkey Kong Bananza e Madden NFL 26.

  1. Donkey Kong Bananza
  2. Madden NFL 26
  3. Drag x Drive
  4. Hogwarts Legacy
  5. Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
  6. Mario Kart World
  7. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  8. Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack
  9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition
  10. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - NS2 Edition

La top five viene completata da Hogwarts Legacy e da Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, mentre il pur vendutissimo Mario Kart World deve accontentarsi della sesta posizione, seguito da Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Drag x Drive non convince: è a malapena sufficiente nei voti della stampa internazionale

Di certo quella di Drag x Drive non è la rimonta che molti si aspettavano, alla luce dei voti tutt'altro che entusiasmanti ottenuti dal gioco sulla stampa internazionale, che hanno disegnato il quadro di un prodotto non propriamente riuscito.

Eppure mantiene la vetta nella classifica digitale

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Drag x Drive mantiene la vetta e riesce a rimanere davanti al brillante Deltarune e al Nintendo Switch 2 Welcome Tour, che continua a vendere bene nonostante le polemiche.

  1. Drag x Drive
  2. Deltarune
  3. Nintendo Switch 2 Welcome Tour
  4. Fast Fusion
  5. Wild Hearts S
  6. Arcade Archives 2 Aqua Jet
  7. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
  8. Survival Kids
  9. Suikoden 1 & 2 HD Remaster
  10. Dear Me, I Was
#Classifica #Nintendo eShop
