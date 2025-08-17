Drag x Drive risale nella classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2

La classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 ha visto un sostanziale recupero da parte di Drag x Drive, che è risalito dal settimo al terzo posto, dietro Donkey Kong Bananza e Madden NFL 26.

Donkey Kong Bananza Madden NFL 26 Drag x Drive Hogwarts Legacy Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV Mario Kart World Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - NS2 Edition

La top five viene completata da Hogwarts Legacy e da Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, mentre il pur vendutissimo Mario Kart World deve accontentarsi della sesta posizione, seguito da Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.

Di certo quella di Drag x Drive non è la rimonta che molti si aspettavano, alla luce dei voti tutt'altro che entusiasmanti ottenuti dal gioco sulla stampa internazionale, che hanno disegnato il quadro di un prodotto non propriamente riuscito.