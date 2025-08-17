Drag x Drive risale nella classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2

La classifica eShop dei giochi più venduti su Nintendo Switch 2 ha visto un sostanziale recupero da parte di Drag x Drive, che è risalito dal settimo al terzo posto, dietro Donkey Kong Bananza e Madden NFL 26.
- Donkey Kong Bananza
- Madden NFL 26
- Drag x Drive
- Hogwarts Legacy
- Super Mario Party Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV
- Mario Kart World
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Super Mario Party Jamboree Upgrade Pack
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - NS2 Edition
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - NS2 Edition
La top five viene completata da Hogwarts Legacy e da Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, mentre il pur vendutissimo Mario Kart World deve accontentarsi della sesta posizione, seguito da Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.
Di certo quella di Drag x Drive non è la rimonta che molti si aspettavano, alla luce dei voti tutt'altro che entusiasmanti ottenuti dal gioco sulla stampa internazionale, che hanno disegnato il quadro di un prodotto non propriamente riuscito.
Eppure mantiene la vetta nella classifica digitale
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Drag x Drive mantiene la vetta e riesce a rimanere davanti al brillante Deltarune e al Nintendo Switch 2 Welcome Tour, che continua a vendere bene nonostante le polemiche.
- Drag x Drive
- Deltarune
- Nintendo Switch 2 Welcome Tour
- Fast Fusion
- Wild Hearts S
- Arcade Archives 2 Aqua Jet
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Survival Kids
- Suikoden 1 & 2 HD Remaster
- Dear Me, I Was