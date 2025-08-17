L'Opening Night Live si presenta con uno spettacolare hype trailer

L'Opening Night Live si avvicina a grandi passi e Geoff Keighley ha pensato bene di pubblicare l'ormai tradizionale hype trailer per far salire l'entusiasmo nei confronti dell'evento di apertura della Gamescom 2025.
Trasmessa in diretta martedì 19 agosto, a partire dalle 20.00, l'Opening Night Live vanterà anche quest'anno un programma molto interessante, che include uno sguardo ai giochi più attesi dell'autunno e naturalmente l'annuncio di nuovi titoli.
Non è finita: assisteremo ad aggiornamenti sulla seconda stagione della serie televisiva di Fallout e a una esibizione musicale basata sulla colonna sonora di Clair Obscur: Expedition 33, ma di certo non mancherà qualche sorpresa.
Inutile dire che potrete seguire l'Opening Night Live in diretta su Multiplayer.it, con il commento della redazione ad arricchire la vostra esperienza.
I giochi del trailer
Come sappiamo, fra i giochi che vedremo all'Opening Night Live della Gamescom 2025 ci sono Ghost of Yotei, Call of Duty: Black Ops 7, Resident Evil Requiem, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Silent Hill f, World of Warcraft: Midnight e altri ancora.
Nel trailer trovano posto, ad esempio, alcune sequenze tratte da Sonic Racing: CrossWorlds e Cronos: The New Dawn, mentre non è ancora dato sapere che cosa verrà annunciato di inedito nel corso dell'evento condotto da Geoff Keighley.
L'unico modo per scoprirlo, come detto, è seguire la diretta dell'Opening Night Live questo martedì, a partire dalle 20.00.