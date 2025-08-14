La Stagione 2 di Fallout ha un poster ufficiale, sarà presente all'Opening Night Live

Amazon ha pubblicato il poster ufficiale della Stagione 2 di Fallout, annunciando contestualmente che la serie televisiva sarà presente all'Opening Night Live della Gamescom 2025, probabilmente per presentare il primo trailer.
La locandina ritrae i tre protagonisti dello show: la Lucy di Ella Purnell, il Ghoul di Walton Goggins e il Maximus di Aaron Moten, insieme al cane Dogmeat e con un cartello piuttosto eloquente alle loro spalle, che dà il benvenuto ai visitatori di New Vegas.
In arrivo questo dicembre, la seconda stagione di Fallout proseguirà la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, con i tre personaggi principali evidentemente alle prese con una nuova fase della loro vita, finalmente disposti a collaborare.
Nel frattempo si è parlato di Wolfenstein come della prossima, possibile serie televisiva prodotta da Amazon, anch'essa basata su di una celebre proprietà intellettuale di Bethesda e con lo stesso produttore che ha contribuito al successo di Fallout.
Un vero e proprio fenomeno
Come sappiamo, il grande successo della serie televisiva di Fallout ha avuto un sostanziale impatto sulle vendite dei giochi della saga, che sono di colpo tornati ad affollare le varie classifiche e per l'occasione hanno anche ricevuto importanti aggiornamenti.
Siamo dunque curiosi di vedere se la seconda stagione dello show riuscirà a fare il bis e a coinvolgere un numero ancora maggiore di spettatori, spingendo Bethesda ad accelerare sullo sviluppo di nuovi giochi del franchise per poter monetizzare questo entusiasmante rilancio.