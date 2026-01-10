GameStop sta per chiudere 400 negozi ma il CEO potrebbe ricevere un maxi-compenso

La catena americana GameStop sta per chiudere centinaia di negozi, andando a ridurre in maniera drastica la propria rete commerciale, ma a quanto pare l'amministratore delegato Ryan Cohen potrebbe ricevere un maxi-compenso legato alle performance aziendali.

Andiamo con ordine e partiamo appunto dalle chiusure, che sono state segnalate dagli utenti su base quotidiana nei giorni scorsi e vedono diversi punti vendita con cartelli che indicano l'imminente cessazione delle attività e la conseguente richiesta di rivolgersi ad altri negozi della catena per eventuali prenotazioni in corso.

Stando a un blog che monitora la situazione di GameStop incrociando segnalazioni e localizzazione dei punti vendita, le chiusure in corso potrebbero essere quasi quattrocento nel giro di poco più di una settimana: non proprio la maniera migliore per cominciare il nuovo anno.

Considerando i tagli già effettuati durante lo scorso anno, che in Italia hanno visto il passaggio dei punti vendita della catena al nuovo brand Gamelife, questa ulteriore ristrutturazione rappresenta un colpo durissimo per l'azienda americana.