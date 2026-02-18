I protagonisti di Souji Souai LOVE sono sexy, ma puliscono anche i gabinetti usando la testa

Il colosso giapponese della chimica e dei cosmetici Kao Corporation ha deciso di promuovere i suoi prodotti di punta, in particolare dei detergenti, lanciando un simulatore di idol gratuito , ntitolato Souji Souai LOVE . Il gioco è incentrato sul gruppo idol Shining4, composto da degli strani ibridi tra esseri umani e detergenti . Sostanzialmente sono quattro ragazzotti sexy, con dei prodotti per la casa l posto della testa.

Quattro idol e un bagno pulito

Ci troviamo di fronte a una breve visual novel in cui il giocatore svolge il ruolo di produttore alle prime armi per un'agenzia che si occupa di idol. Naturalmente gli viene assegnata la gestione degli Shining4. L'obiettivo è assicurarsi che il loro concerto di debutto sia un successo. Per farcela, bisognerà conoscere meglio i quattro e... pulire tanti bagni.

I quattro idol sono Kyukyutto (detersivo per piatti), Bath Magiclin (detergente per vasca da bagno), Toilet Magiclin (detergente per WC) e Quickle Wiper Three-dimensional Wet Sheets (panni umidi per pavimenti). Chiaramente sono tutti basati su prodotti reali di Kao Corporation, che di suo non ha badato a spese per questa operazione, facendo doppiare i protagonista da un cast stellare, tra cui il cantante e doppiatore Yoshiki Nakajima (noto per ruoli in The Idolmaster: SideM e Ensemble Stars!) e l'artista J-pop Kent Ito.

Giocabile sulla homepage ufficiale di Kao Corporation sia da PC sia da dispositivi mobile, Souji Souai LOVE offre circa 20 minuti di gameplay. Kao Corporation ha inoltre pubblicato su YouTube la canzone di debutto degli Shining4 insieme al relativo video musicale, interpretato dal cast di doppiatori.