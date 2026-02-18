Apple prepara nuovi dispositivi IA da indossare: AirPods, occhiali e ciondoli intelligenti

Continuano ad emergere indiscrezioni sui nuovi piani di Apple. Stando a quanto confermato da Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda di Cupertino sta portando avanti i suoi piani per il debutto del primo paio di occhiali smart . Altri dispositivi sarebbero coinvolti, tra cui AirPods dotati di fotocamera e un ciondolo alimentato dall'intelligenza artificiale. Questi accessori indossabili potrebbero diventare davvero concreti, con Apple pronta ad avviare la produzione degli occhiali a dicembre, in vista del debutto nel 2027.

I nuovi indossabili e l’integrazione con Siri

Come anticipato, Bloomberg sostiene che i tre accessori saranno dotati di fotocamere integrate e potranno essere collegati al proprio iPhone. Siri giocherà un ruolo cruciale, dato che potrà "sfruttare il contesto visivo per eseguire azioni". Gli occhiali, in particolar modo, dovrebbero essere dotati di altoparlanti, microfoni, una fotocamera ad alta risoluzione per scattare foto e registrare video, nonché di una lente pensata per sfruttare le funzioni IA.

Occhiali smart di Apple (immagine indicativa)

Questi occhiali, secondo quanto emerso, non avranno un display integrato, ma sarà possibile effettuare telefonate, riprodurre musica e interagire con Siri affinché possa agire in base all'ambiente circostante. L'azienda non dovrebbe collaborare con aziende terze, bensì vorrebbe sviluppare internamente le montature degli occhiali, in modo diverso rispetto a quanto fatto da Meta con Ray-Ban. I prototipi più recenti degli occhiali presentano componenti integrati nella montatura, quindi l'obiettivo di Apple è quello di distinguersi offrendo una tecnologia avanzata.

Ad attirare l'attenzione è anche lo sviluppo di un ciondolo basato sull'IA. Quest'ultimo, come vi abbiamo già accennato in precedenza, dovrebbe avere le dimensioni di un AirTag e potrà essere indossato come se fosse una collana o una spilla (l'immagine di copertina è puramente indicativa, quindi non spaventatevi). Funzionerebbe come se fosse una "fotocamera sempre attiva", secondo Bloomberg, e sarebbe dotato di un microfono per attivare Siri. Questo prodotto potrebbe arrivare già il prossimo anno.