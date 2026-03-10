Disponibile la beta 4 di iOS 26.4: nuove emoji e altre novità

Apple ha distribuito la quarta beta di iOS 26.4. Stavolta sono presenti piccole aggiunte e alcune modifiche nella sezione Impostazioni. Vediamo tutte le novità attraverso questo pratico riepilogo.

Come di consueto, è disponibile la beta 4 di iOS 26.4. Oltre alle novità già riportate nelle scorse settimane, stavolta sono state aggiunte nuove emoji e alcune piccole modifiche specifiche. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Le novità Apple ha introdotto nuove emoji, ovvero: trombone, scrigno del tesoro, faccia distorta, frana, delfino e altre che potete vedere qui sotto. Le nuove emoji La precedente impostazione "Riduci effetti di evidenziazione" è stata ora rinominata in "Riduci effetti luminosi", con una spiegazione del suo funzionamento. In poche parole, riduce al minimo il lampeggiamento durante l'interazione con elementi sullo schermo, ad esempio i pulsanti o la tastiera. L'impostazione Inoltre, Apple ha rimosso la versione beta della crittografia end-to-end RCS dopo averla testata nelle tre versioni precedenti. Una funzionalità che tuttavia, almeno noi, continueremo a non vedere fino a data da definirsi. Infine, sono stati aggiunti due nuovi dispositivi supportati per l'installazione della beta, ovvero iPhone 17e e iPad Air M4. Altre novità, già descritte nelle scorse settimane, riguardano la funzione Playlist Playground di Apple Music, che consente di generare brani basati sul proprio stato d'animo o attività utilizzando un prompt testuale. Apple Podcast, invece, presenta funzionalità native di podcasting video che renderanno più semplice monetizzare o creare podcast. Playlist Playgorund La funzione Protezione Dispositivo Rubato è attiva di default su tutti gli iPhone e non è più opzionale.

Cosa cambia con watchOS 26.4, tvOS 26.4 e visionOS 26.4 Non sono state introdotte ulteriori novità, quindi sono le stesse già menzionate in precedenza. WatchOS 26.4 aggiunge una nuova metrica per monitorare meglio l'impatto dell'orario in cui si va a letto. VisionOS 26.4 include il supporto per lo streaming foveato per app e giochi, che permette di trasmettere il video con la massima qualità e con latenza ridotta. Disponibile la beta 3 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4: vediamo le principali novità TvOS 26.4, infine, elimina definitivamente alcune app di iTunes per vedere film o serie TV, essendo ormai obsolete da tempo. Inoltre, è stata aggiunta un'opzione di connessione audio continua per l'uscita HDMI.