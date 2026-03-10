Niente esclusive Xbox e libreria condivisa tra Project Helix e PS6, secondo un informatore

Recentemente, le parole di Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, hanno fatto pensare a un possibile ritorno delle esclusive Xbox, ma non sarà così, stando all'informatore SneakersSO, molto attivo sul forum NeoGaf, più volte dimostratosi attendibile parlando dei fatti interni all'ecosistema verde. Secondo lui, attualmente il piano rimane sostanzialmente quello di Phile Spencer e la nuova console, Project Helix, avrà la libreria condivisa con la futura PlayStation 6 . Leggasi: tutti i giochi degli Xbox Studios saranno convertiti anche per la console di Sony.

Voci di corridoio

SneakersSO ha affermato con decisione che non si verificherà alcun ritorno alle esclusive: "Le esclusive non accadranno assolutamente".

Va detto che per adesso non ci sono conferme ufficiali riguardo quanto affermato da SneakersSO. Del resto non ci sono conferme nemmeno su di un ritorno delle esclusive, a parte per alcuni post allusivi di Sharma. C'è anche da dire che la nuova CEO è entrata da pochissimo nel ruolo, quindi è davvero presto per verificare e valutare i cambi di rotta di Xbox durante la sua gestione. Insomma: i piani potrebbero cambiare. Difficile che ciò avvenga in ambito hardware, visto che parliamo di investimenti enormi e di tempi molto lunghi per cambiare direzione. Qualcosa di concreto potrebbe invece accadere in ambito software, ma non ci si può aspettare che tutto avvenga dall'oggi al domani, nel caso.

Sarà interessante vedere come si metteranno le cose in futuro, tra Nintendo che continua a prosperare nel suo fortino, Sony che pare aver ripensato la sua strategia di conversioni per PC, puntando maggiormente sulle esclusive, e Xbox che, per adesso, rimane ufficialmente un editore multipiattaforma.

Del resto, invertire la rotta non è un'operazione banale, visto che ormai tutte le serie maggiori di Xbox sono arrivate anche sulle altre piattaforme, compresa quella Halo che sta per fare il suo debutto su PlayStation con Halo: Campaign Evolved.