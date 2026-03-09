Microsoft continuerà a investire su Xbox come ha sempre fatto, parola del CEO Satya Nadella

Le dichiarazioni arrivano da un Q&A interno tenuto negli uffici di Xbox, a cui hanno partecipato Nadella e Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming, per discutere il futuro della divisione dopo il ritiro di Phil Spencer e le dimissioni della presidente Sarah Bond . Jez Corden di Windows Central ha confermato la veridicità della trascrizione grazie a diverse fonti interne.

Satya Nadella , il CEO di Microsoft, ha rassicurato i dipendenti di Xbox dopo i recenti e drastici cambi al vertice della divisione: l' azienda crede ancora nel mercato videoludico ed è pronta a investirci anche in futuro, come ha fatto finora.

"Questo non significa abbandonare ciò che le persone fanno oggi, come i giochi AAA su console. La domanda è: dove possiamo spingerci per espandere tutto questo? Per quanto mi riguarda, crediamo nel gaming sul lungo periodo. Continueremo a investire, e lo faremo sempre . Sta a questo team dimostrare eccellenza nell'esecuzione e nella creatività. Il software porta sempre dei rischi, ma questo tipo di software ha un enorme rischio creativo. È qualcosa di molto diverso. Eppure, dobbiamo comunque essere i migliori nel farlo."

"Io ci punto sul lungo periodo. Phil (Spencer, il precedente CEO di Microsoft Gaming) mi ha sempre parlato di come il gaming sia il più grande settore dell'intrattenimento . Quindi, che cosa diventerà il gaming nella sua forma più ampia andando avanti?", ha dichiarato Nadella.

“Il gaming può rendere il mondo un posto migliore”

Il CEO ha parlato anche del ruolo positivo che il gaming può avere nel mondo, lanciando una frecciatina alla cultura del doom‑scrolling che domina i social. Secondo Nadella, la "gioia" legata ad attività a coinvolgimento attivo come il gaming ha il potenziale per migliorare la qualità della vita.

"Giocare significa essere coinvolti. Non è come lo scrolling passivo dei social. Voglio che siamo noi a riportare quel coinvolgimento attivo. È ciò che, in un certo senso, offrono console e PC. Perché la gente ama il controller, la console o il proprio PC? Perché ti immergono davvero nell'esperienza."

"Leggo i report. Il modo in cui oggi la nostra attenzione viene continuamente catturata e deviata è impressionante... e io voglio che invertiamo questa tendenza. La gioia di programmare, la gioia di giocare: è lì che voglio che viviamo. Se riusciremo a riportarla al centro, credo che il mondo ne trarrà beneficio."