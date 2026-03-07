La maggior parte degli utenti Xbox vorrebbe qualcosa di esclusivo per la sua console

Nel frattempo gli utenti Xbox hanno iniziato a nutrire la f orte speranza del ritorno delle eslcusive , rafforzata anche da alcune frasi dette da Sharma stessa sulla centralità dell'hardware. Tutto è possibile, quindi, ma un sondaggio mostra chiaramente come la pensa la base dei fan .

Sotto la guida di Phil Spencer, la strategia riguardante le esclusive Xbox era evidente: non dovevano più esistere perché tutto doveva diventare multipiattaforma. Con la nuova CEO di Microsoft Gaming, Asha Sharma, le cose potrebbero cambiare. Come? Difficile dirlo, visto che in concreto non ha fatto ancora niente. Del resto è appena entrata e ci vorrà tempo per vedere gli effetti della sua visione.

Un'esclusiva? Piccola piccola

Il sondaggio è stato condotto su X dal giornalista di Windows Central Jez Corden. Ha raccolto circa 14.000 voti. Il 70% degli utenti ha dichiarato di ritenere che Xbox dovrebbe mantenere almeno qualche forma di esclusiva: il 42,8% vorrebbe giochi completamente esclusivi, mentre il 27,2% preferirebbe almeno dele esclusive temporanee. Solo una minoranza pensa che Xbox dovrebbe rinunciare del tutto a questa strategia.

C'è anche un 17,6% che è indifferente, a cui vanno bene entrambe le direzioni. Basta che ci siano giochi, verrebbe da dire.

Va detto che si tratta di un tema davvero controverso. Da un lato, pubblicare giochi su più piattaforme consente agli sviluppatori di raggiungere un pubblico più ampio; dall'altro, molti giocatori hanno investito nell'ecosistema Xbox, non solo economicamente, ma anche emotivamente, e temono per la stabilità della piattaforma.

La strategia di Microsoft negli ultimi anni è stata percepita da alcuni come confusa. La campagna pubblicitaria "This is an Xbox" è stata criticata perché avrebbe finito per creare più confusione che entusiasmo, suggerendo quasi che non fosse necessario acquistare una console Xbox per accedere ai suoi giochi. Anche per questo le vendite dell'hardware sono letteralmente crollate. Il futuro, come detto, è incerto, ma all'orizzonte c'è Project Helix, la nuova generazione di Xbox, che in qualche modo andrà gestita.