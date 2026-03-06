Xbox Project Helix: novità sulla nuova console potrebbero arrivare a breve, ecco quando

Tutto quello che è emerso è il fatto che sarà potente, destinata a "dominare in ambito di performance" e che sarà in grado di far funzionare sia i giochi Xbox che quelli PC , in linea con molte voci di corridoio emerse finora.

Come abbiamo visto, la nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, ha sconvolto l'internet pubblicando ieri un breve teaser di Xbox Project Helix , nome in codice con cui, evidentemente, viene identificata la console di nuova generazione in sviluppo presso Microsoft, ma senza aggiungere dettagli né svelare altro.

In un tranquillo giovedì di inizio marzo, Microsoft ha pensato bene di annunciare la prossima generazione di Xbox con il nome in codice Project Helix , ma ecco quando potrebbe essere possibile ricevere ulteriori informazioni al riguardo: ben presto a dire il vero, considerando che Xbox ha una presenza notevole alla GDC 2026 della prossima settimana, con qualche panel che potrebbe risultare molto interessante.

Appuntamento già la prossima settimana?

Xbox Helix si riferisce dunque al nome in codice della console di nuova generazione da parte di Microsoft, in grado di far funzionare giochi Xbox e PC e dunque confermandosi il particolare ibrido che era emerso anche nei rumor, i quali parlano da tempo della possibilità di accedere anche alle librerie Steam e di altri store esterni direttamente dalla console, cosa che però non è ancora stata confermata.

Ebbene, qualcos'altro potrebbe emergere dalle conferenze fissate per la GDC 2026 da Xbox, che si terranno dal 9 al 13 marzo, coprendo una notevole quantità di argomenti.

Bisogna considerare che si tratta di panel e presentazioni dedicate a sviluppatori e addetti ai lavori, dunque non sono proprio eventi destinati al pubblico generico, ma qualche informazione interessante potrebbe emergere, visto che l'annuncio di ieri ha di fatto dato il via alla comunicazione ufficiale sulla prossima console.

In particolare, per l'11 marzo è fissato il panel "Building for the Future with Xbox", che verrà presentato da Jason Ronald, ovvero il responsabile del progetto hardware di Xbox (VP impegnato sulla "Next Generation", come viene definito dalla stessa Microsoft).

In questa occasione si parlerà di Xbox anche in occasione del 25° anniversario e delle evoluzioni di questa passando anche per Xbox Live, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, cloud gaming e ROG Ally, ma con un certo accento sull'evoluzione della piattaforma e il suo futuro, che fa pensare a possibili accenni a Helix.