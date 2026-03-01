La nuova CEO di Xbox conferma di star usando un account condiviso

Ora, l'amministratrice delegata ha svelato che in realtà il suo è un account condiviso in famiglia e non tutti i giochi avviati sono stati giocati da lei.

Nel momento in cui Asha Sharma si è presentata al mondo come la nuova CEO di Xbox , la dirigente ha anche svelato il suo gamertag, permettendo a tutti di vedere dettagli come i videogiochi avviati. In molti però hanno considerato strano il suo account.

Le parole di Sharma

Ricordiamo che Sharma è entrata in Microsoft nel 2024 e ha guidato la divisione CoreAI, fino a essere promossa a CEO di Xbox. Precedentemente, ha lavorato presso Home Depot, Meta e Instacart. Per molti, la dirigente non ha alcuna vera esperienza nel mondo videoludico, soprattutto rispetto a Phil Spencer - precedente CEO - che è noto in quanto appassionato videogiocatore. Questo ha portato a una serie di critiche o più semplicemente a una mancanza di fiducia da parte degli appassionati verso Sharma.

L'account di Asha Sharma

Sharma ha comunque risposto affermando che non sta falsificando la propria "carriera videoludica", sebbene l'account sia condiviso. Inoltre, il vero punto della questione è che lei non mira a essere "la migliore videogiocatrice" ma di comprendere al meglio il mondo videoludico in modo tale da guidare Xbox nel modo più efficace.

Afferma anche che è più focalizzata sul migliorare l'ecosistema Xbox e non a giocare un gran numero di videogiochi. Infine, Sharma conferma che risponde personalmente agli utenti dei social media e che non utilizza una IA per scrivere i messaggi.

