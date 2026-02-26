Ben 6 giochi possono essere provati gratis questo weekend su Xbox con i Free Play Days

Si rinnova dunque l'offerta tipica del fine settimana su Xbox, ma in questo caso si presenta alquanto ricca, sia in termini numerici che qualitativi, questi sono i giochi disponibili:

Questo potrebbe essere un fine settimana alquanto impegnato per gli utenti Xbox , considerando che l'iniziativa dei Free Play Days consente di provare gratuitamente ben 6 giochi a questo giro, alcuni scaricabili da tutti e altri legati all'abbonamento Game Pass.

Tanti giochi in così poco tempo

I sei giochi disponibili nei Free Play Days possono essere scaricati e giocati da oggi, 26 febbraio, fino a domenica 1 marzo, dunque potrebbe essere il caso di fare una selezione, considerando la quantità di titoli e il tempo a disposizione.

I giochi testabili nei Free Play Days

Per quanto riguarda Marathon, si tratta del Server Slam che consente di testare il gioco in vista del lancio fissato per il 5 marzo, e che tutti gli utenti Xbox possono provare fino a lunedì 2 marzo.

Il titolo probabilmente più interessante al di là del nuovo sparatutto Bungie è probabilmente Anno 117: Pax Romana, con l'unico problema che si tratta di un gioco talmente ampio da risultare impossibile da approfondire in breve tempo, ma un fine settimana intero può comunque essere particolarmente utile.

Tra gli altri, si segnala in particolare Atari 50: The Anniversary Celebration, una mastodontica collezione di classici tratti dalla storica etichetta videoludica, Moving Out 2 che può risultare ideale per dei match in famiglia e The Sinking City Remastered, rifacimento dell'avventura horror ispirata ai testi di Lovecraft.