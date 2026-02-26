Borderlands 4, disponibile il Pacchetto Taglia 2 con l'espansione La Leggenda del Demone di Pietra

2K e Gearbox Software hanno pubblicato il Pacchetto Taglia 2 di Borderlands 4 , che introduce l'espansione a pagamento La Leggenda del Demone di Pietra .

I nuovi contenuti e quelli in arrivo

L'espansione porta i giocatori all'interno di un'antica caverna ricca di filoni di Ordonite cristallina, dove li attendono nuovi nemici incrostati di questo materiale, tre mini‑boss inediti e un boss finale particolarmente impegnativo.

Assieme al Pacchetto Taglia 2 arriva anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori che introduce l'equipaggiamento Perlescente, una nuova rarità ancora più potente dei Leggendari e accessibile indipendentemente dall'edizione del gioco.

Il pacchetto include inoltre nuovo bottino, ricompense estetiche come una skin per il Cacciacripta, un Digirunner inedito e una skin per il drone ECHO‑4, oltre a una nuova Carta della Cripta con numerosi cosmetici e quattro equipaggiamenti a tema mecha e kaiju da sbloccare giocando.

Il Pacchetto Taglia 2 è acquistabile separatamente a 11,99 euro oppure come parte del Bundle Pacchetto Taglia da 39,99 euro, incluso nelle edizioni Deluxe e Super Deluxe di Borderlands 4. Nei prossimi mesi arriveranno ulteriori contenuti: a marzo debutterà il primo Pacchetto Storia, Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, che introdurrà una nuova zona di Kairos con missioni principali e secondarie, nuovo equipaggiamento, molti cosmetici e il primo nuovo Cacciacripta giocabile, C4SH.