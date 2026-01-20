Borderlands 4: spuntata la data d'uscita della versione Nintendo Switch 2

Quando uscirà la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4 ? Gearbox l'ha rinviata per garantire "la migliore esperienza possibile ai nostri fan". Nel mentre ha dovuto sistemare le altre versioni, in particolare quella PC, piagate da problemi di prestazioni a vari livelli. Comunque sia, il negozio portoghese GamingReplay ha fatto emergere quella che sembra essere la data d'uscita definitiva : 27 febbraio 2026. Chiaramente l'informazione va presa con le dovute cautele, visto che per ora non c'è niente di ufficiale.

Informazioni

Da notare che il negozio in questione ha già aperto i preordini, dando anche alcuni dettagli sul gioco, come la distribuzione su schede con chiave di gioco.

La pagina del negozio della versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4

Comunque sia, quando iniziano le fughe di notizie dai negozi, significa spesso che l'annuncio ufficiale è imminente.

Nel frattempo, Borderlands 4 è disponibile su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC. Il gioco è ambientato su Kairos, un pianeta governato dal Custode del Tempo e dal suo Ordine. Nei panni dei Cacciatori della Cripta, i giocatori si uniscono alla Resistenza Cremisi e radunano le varie forze del pianeta per rovesciare il regime.

Gearbox ha pubblicato diversi aggiornamenti dopo il lancio del gioco e ha persino reso gratuito per tutti i giocatori il primo Bounty Pack, How Rush Saved Mercenary Day. La prima espansione a pagamento, Mad Ellie and the Vault of the Damned, introdurrà un nuovo Cacciatore della Cripta, C4SH, nel corso del primo trimestre di quest'anno.