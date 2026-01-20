Borderlands 4: spuntata la data d'uscita della versione Nintendo Switch 2

Quando uscirà la versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4? Gearbox l'ha rinviata per garantire "la migliore esperienza possibile ai nostri fan". Nel mentre ha dovuto sistemare le altre versioni, in particolare quella PC, piagate da problemi di prestazioni a vari livelli. Comunque sia, il negozio portoghese GamingReplay ha fatto emergere quella che sembra essere la data d'uscita definitiva: 27 febbraio 2026. Chiaramente l'informazione va presa con le dovute cautele, visto che per ora non c'è niente di ufficiale.
Informazioni
Da notare che il negozio in questione ha già aperto i preordini, dando anche alcuni dettagli sul gioco, come la distribuzione su schede con chiave di gioco.
Comunque sia, quando iniziano le fughe di notizie dai negozi, significa spesso che l'annuncio ufficiale è imminente.
Nel frattempo, Borderlands 4 è disponibile su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC. Il gioco è ambientato su Kairos, un pianeta governato dal Custode del Tempo e dal suo Ordine. Nei panni dei Cacciatori della Cripta, i giocatori si uniscono alla Resistenza Cremisi e radunano le varie forze del pianeta per rovesciare il regime.
Gearbox ha pubblicato diversi aggiornamenti dopo il lancio del gioco e ha persino reso gratuito per tutti i giocatori il primo Bounty Pack, How Rush Saved Mercenary Day. La prima espansione a pagamento, Mad Ellie and the Vault of the Damned, introdurrà un nuovo Cacciatore della Cripta, C4SH, nel corso del primo trimestre di quest'anno.