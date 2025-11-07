Il lancio di Borderlands 4 è stato peggiore di quanto atteso da Take-Two, a causa dei problemi su PC

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha dichiarato che Borderlands 4 è andato peggio di quanto sperato al lancio , in parte a causa dei problemi di performance della versione PC. Tuttavia, ha aggiunto di essere comunque orgoglioso di Gearbox per il lavoro svolto e di aver visto un rapido miglioramento del gioco.

Contenuti in arrivo

"Abbiamo riscontrato alcune difficoltà con l'ottimizzazione delle prestazioni su PC, ma Gearbox sta affrontando questi problemi e sta pubblicando aggiornamenti per migliorare l'esperienza di gioco," ha detto il CEO di Take-Two di fronte agli investitori, durante il resoconto finanziario del trimestre chiusosi il 30 settembre 2025. "Siamo fiduciosi che Borderlands 4 raggiungerà forti vendite complessive nel corso del tempo."

Zelnick ha parlato anche di un "un'offerta robusta di contenuti post-lancio che supporteranno il gioco nei prossimi mesi." Quindi prepariamoci a espansioni e DLC.

Durante la successiva sessione di domande e risposte con gli investitori, Zelnick ha approfondito il tema, ribadendo la sua convinzione che Borderlands 4 avrà un ciclo di vita più lungo rispetto a quanto suggeriscano le vendite iniziali.

"Il lancio è stato un po' più debole di quanto avremmo voluto, per i motivi che avete menzionato," ha detto rispondendo a un investitore che aveva citato i problemi di prestazioni su PC come possibile causa del calo nelle vendite iniziali. "Gearbox sta affrontando le difficoltà legate alla versione PC. E col senno di poi, pensiamo che ci siano cose che avremmo potuto gestire meglio, ma intendiamo farlo in futuro. Col passare del tempo, crediamo che le vendite complessive saranno molto solide e che i risultati economici saranno in linea con le nostre aspettative."