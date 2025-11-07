Bioshock 4 e Project ETHOS non sono stati cancellati, ma Take-Two non ha svelato quando usciranno

Nell'ultimo resoconto finanziario di Take-Two Interactive hanno trovato spazio anche Bioshock 4 e Project ETHOS , due titoli annunciati e spariti dalle scene pubbliche per lungo tempo. Entrambi sono stati inseriti nei piani a lungo termine della compagnia, pur in assenza di qualsiasi accenno a una potenziale data d'uscita. In realtà non è stato indicato nemmeno l'anno in cui li giocheremo.

Un calendario fitto

Nel testo fornito da Take-Two, possiamo vedere i due giochi elencati insieme a Judas, CSR 3 e Top Goal nei "piani a lungo termine". Si parla anche di titoli non ancora annunciati, di cui non viene detto niente.

Il tutto è stato svelato a margine del rinvio di GTA 6 al 19 novembre 2025, che chiaramente ha catalizzato l'attenzione generale.

Bioshock 4 è il nuovo capitolo della celebre serie dell'ormai chiusa Irrational Games. Non se ne sa praticamente nulla e, dopo l'annuncio, è sparito dai radar senza che sia stato mostrato nulla di concreto. Projet ETHOS è un free-to-play hero shooter roguelike a squadre che abbiamo anche potuto provare, scrivendo: "mescola meccaniche da sparatutto in terza persona con eroi a elementi roguelike e da estrazione, per un mix perlomeno originale. Quello che, invece, non colpisce particolarmente è lo stile grafico, che deve molto a Overwatch e il fatto di arrivare in un mercato ipersaturo, nel quale esperienze similari abbondano". Anch'esso è svanito nel nulla dopo il primo impatto con la stampa e i giocatori.