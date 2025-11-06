GTA 6 è stato rinviato di nuovo: Rockstar Games annuncia la nuova data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Per la serie "le ultime parole famose" , a maggio Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two Interactive (la casa madre di Rockstar Games", aveva dichiarato: "storicamente, quando fissiamo una data precisa, in generale siamo stati sempre molto bravi a rispettarla". Dichiarazioni non proprio invecchiate benissimo.

La nuova (e si spera definitiva) data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S è stata fissata al 19 novembre 2026 , quasi sei mesi dopo la precedente (26 maggio) e a circa un anno dalla finestra iniziale prevista per l'autunno 2025.

Come un fulmine a ciel sereno, Rockstar Games ha annunciato un nuovo rinvio per GTA 6 , che colpirà duramente le decine di milioni di fan impazienti di esplorare Vice City e lo stato di Leonida.

L’attesa si allunga, ma Rockstar rassicura i fan: ne varrà la pena

Consapevole della delusione tra i giocatori, Rockstar Games ha pubblicato un messaggio ufficiale sui social, dove spiega che i mesi aggiuntivi serviranno al team di sviluppo per rifinire il gioco al meglio. Insomma, ci sarà da attendere più del previsto, ma per un buon motivo: garantire che l'esperienza sia all'altezza delle enormi aspettative dei fan.

"Ci dispiace dover aggiungere ulteriore tempo a quella che sappiamo essere stata un'attesa già lunga, ma questi mesi extra ci permetteranno di completare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate", recita il messaggio di Rockstar Games.

"Vogliamo ringraziarvi ancora per la vostra pazienza e il vostro supporto. Anche se l'attesa sarà un po' più lunga, siamo incredibilmente entusiasti all'idea che i giocatori possano esplorare l'immenso stato di Leonida e tornare nella Vice City dei giorni nostri."