Leggende Pokémon: Z-A regala Diancie e la Diancite con una nuova missione gratuita

Oltre ad aver rivelato la data di uscita e nuovi dettagli sull'espansione Megadimensione, Game Freak ha annunciato oggi un contenuto gratuito per i giocatori di Leggende Pokémon: Z-A, che potranno aggiungere alla propria collezione il Pokémon misterioso Diancie e la megapietra la Diancite.

Entrambi si ottengono completando la nuova missione secondaria "Brillante come una gemma", disponibile da oggi tramite la funzione Dono Segreto. Quest'ultima si sblocca nelle primissime fasi di gioco, precisamente dopo aver completato la missione principale 3 e aver parlato con Martynia nel suo laboratorio.