Leggende Pokémon: Z-A regala Diancie e la Diancite con una nuova missione gratuita

Oltre ad aver rivelato la data di uscita e nuovi dettagli sull'espansione Megadimensione, Game Freak ha annunciato oggi un contenuto gratuito per i giocatori di Leggende Pokémon: Z-A, che potranno aggiungere alla propria collezione il Pokémon misterioso Diancie e la megapietra la Diancite.
Entrambi si ottengono completando la nuova missione secondaria "Brillante come una gemma", disponibile da oggi tramite la funzione Dono Segreto. Quest'ultima si sblocca nelle primissime fasi di gioco, precisamente dopo aver completato la missione principale 3 e aver parlato con Martynia nel suo laboratorio.
Come ottenere la Diancite e catturare Diancie
Per accedere ai nuovi contenuti, è sufficiente aprire il menu principale con il tasto X, selezionare "Comunicazione", quindi "Dono Segreto", scegliere l'opzione "Tramite Internet" e scaricare il regalo.
Ciò che ricevere tramite il Dono Segreto è la Diancite, che a sua volta sblocca una nuova missione secondaria visitando l'Agenzia Bellocchio e parlando con Moko, l'Espurr della Detective Matière, a condizione di aver già completato la storia principale di Leggende Pokémon: Z-A.
Seguendo Moko tra i vicoli e i tetti di Luminopoli, i giocatori incontreranno Diancie, un Pokémon misterioso di doppio tipo Roccia/Folletto, che potrà essere aggiunto alla propria squadra. Inoltre, grazie alla Diancite, Diancie potrà megaevolversi in battaglia in MegaDiancie, sprigionando tutto il suo potenziale.