Leggende Pokémon Z-A: l'espansione Megadimensione ha una data d'uscita annunciata in trailer e vari dettagli

Il DLC sarà disponibile dal 10 dicembre , giusto in tempo per Natale, portando con sé una notevole quantità di contenuti aggiuntivi per Leggende Pokémon Z-A, tra i quali anche nuove megaevoluzioni, nuovi personaggi e un nuovo arco narrativo che espanderà anche la storia del gioco principale.

L' espansione Megadimensione di Leggende Pokémon Z-A è protagonista di un nuovo trailer di presentazione che annuncia anche la data di uscita di questo nuovo DLC , oltre a svelare diversi dettagli sulla nuova porzione di contenuti per il gioco su Nintendo Switch e Switch 2.

Ritorno a Luminopoli

Nella nuova espansione di Leggende Pokémon: Z-A torneremo a Luminopoli per risolvere una strana anomalia verificatasi nell'area urbana, che ha generato degli squarci dimensionali in tutta la città.

La particolarità dell'espansione è data anche dal fatto di poter visitare l'interno di una dimensione alternativa attraversando i varchi dimensionali sparsi nella città, con l'aiuto del Pokémon leggendario Hoopa, che ritorna in Leggende Pokémon: Z-A.

Dentro la dimensione alternativa potremo trovare nuovi Pokémon selvatici e nuove sfide, contintuando così a far megaevolvere i nostri Pokémon su Nintendo Switch 2.

Nell'espansione sarà anche possibile far superare ai Pokémon il limite del livello 100 in alcuni casi. Alcune di queste creature particolari sono Golisopod, Corviknight, Annihilape, Aurorus e altri, mentre nel trailer possiamo vedere anche le forme megaevolute di Chimecho e Baxcalibur.