Prenota la tua copia PS5 di uno dei giochi più attesi del 2026: Resident Evil Requiem è disponibile al prezzo minimo garantito

Su Amazon è possibile effettuare il pre-order della versione PS5 di Resident Evil Requiem, attesissimo nuovo capitolo della saga horror targata Capcom.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/11/2025
Su Amazon, oggi, viene messa a disposizione degli utenti la possibilità di prenotare una copia di Resident Evil Requiem per PlayStation 5, l'attesissimo nuovo capitolo della saga targata Capcom, a 79,99€. Puoi effettuare il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure ti basterà accedere alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Resident Evil Requiem rappresenta il nono capitolo della celebre saga di Resident Evil, e promette di ridefinire gli standard del survival horror con un'esperienza ancora più intensa e cinematografica. Previsto per il 2026, il titolo segna l'inizio di una nuova era per la storica serie di Capcom.

Ulteriori dettagli sul gioco

In questo titolo il giocatore si trova immerso in un'atmosfera di tensione opprimente e paura costante, dove ogni passo può significare la differenza tra la vita e la morte. L'obiettivo è sopravvivere, eludendo minacce implacabili e risolvendo enigmi che richiedono sangue freddo e strategia.

RE Requiem
RE Requiem

Il gioco punta fortemente sulla complessità dei personaggi e su una narrazione molto matura, che intreccia horror psicologico e azione, senza rinunciare alle radici della serie. Ambientazioni fotorealistiche, illuminazione dinamica e un sistema di intelligenza artificiale avanzato contribuiscono a creare un mondo credibile e inquietante.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
