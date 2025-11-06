Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 novembre è disponibile, insieme a un altro omaggio

Come sempre, avete una settimana di tempo per poter riscattare entrambi gli omaggi, che potranno così entrare a far parte della vostra libreria su Epic Games Store e rimarranno disponibili anche in seguito al periodo promozionale.

Come era già stato annunciato la scorsa settimana, è disponibile da oggi, 6 novembre, il nuovo gioco gratis di Epic Games Store , ovvero Felix the Reaper , un bizzarro puzzle tra il romantico e il macabro, che arriva insieme anche a un altro omaggio previsto per oggi, ovvero un pacchetto gratuito per Idle Champions of the Forgotten Realms.

I regali di oggi

Felix the Reaper è uno strano e affascinante puzzle game che mescola in qualche modo umorismo nero, romanticismo e danza, caratterizzato da un protagonista che è al contempo inquietante e tenero.

Il personaggio principale è Felix, un impiegato del Ministero della Morte che, nonostante l'oscurità intrinseca del suo lavoro, ha una passione smodata per la danza e balla continuamente anche mentre lavora.

Questo bizzarro mietitore ballerino si ritrova dunque a causare incidenti mortali seguendo precise istruzioni, in modo da agire per conto del proprio ministero, ma sempre con notevole grazie ed eleganza, perché spera di fare colpo sul suo amore segreto, Betty la Fanciulla, un'impiegata del Ministero della Vita.

Il gameplay è incentrato sulla manipolazione delle ombre: Felix non può camminare alla luce del sole, quindi il giocatore deve spostare oggetti e attivare meccanismi per creare percorsi ombrosi.

Il bundle gratis per Idle Champions of the Forgotten Realms contiene invece veri elementi per i campioni Nixie, Mehen, Shadowheart, Freely e Tess, il famiglio esclusivo Sting lo Scorpione, vari scrigni per ogni personaggio in questione e due pozioni potenzianti.