Felix the Reaper, la recensione

La commistione tra caratteristiche diverse e dissonanti danno vita a formule alchemiche esplosive, che proprio per tale natura possono essere meravigliosi fuochi d'artificio o terribili pasticci, e qualche volta un po' di tutte e due le cose, come dimostra la recensione di Felix the Reaper. Sviluppato da Kong Orange e pubblicato da Daedalic Entertainment, questo gioco sarà rimasto probabilmente impresso in chiunque ne abbia visto almeno un trailer di presentazione, perché non c'è veramente nulla che a prima vista rientri nelle regole standard del videogioco (o nelle regole un po' in generale) in questo titolo. Il protagonista è Felix, un Agente della Morte che lavora per il rispettivo Ministero, ma non è esattamente l'angelo oscuro o il demone che potremmo aspettarci da una siffatta occupazione: si tratta di un personaggio con giusto qualche caratteristica inquietante (tipo lo strano teschio al posto della testa) e qualche altra decisamente fuori dal physique du rôle che sarebbe d'uopo. Appare dunque come uno strano ometto alquanto sovrappeso, vestito di tutto punto con camicia, gilet e cravatta, intento a danzare in continuazione mentre porta avanti il suo lavoro quotidiano. Ah, ed è guidato dalla voce di Sir Patrick Stewart in persona.





È una notevole sdrammatizzazione quella attuata dal faceto Felix danzerino, considerando che il suo compito è comunque falciare anime e portarle a miglior vita, ma il fatto che tutto questo venga fatto al ritmo di danza e da parte di un personaggio che ispira una tale simpatia diventa quasi consolante, tanto più che la missione finale del protagonista è ricongiungersi con la propria anima gemella, di fatto ponendo l'amore come motore principale di tutta l'azione. Eros e Thanatos, tanto per cambiare, ma il cui contrasto è messo in scena in una maniera leggera e delicata, come un piacevole e buffo balletto effettuato da un bislacco impiegato della morte dall'animo romantico.

Di fatto, è la storia di un uomo innamorato: che poi si tratti di un impiegato del Ministero della Morte impegnato a falciare anime e che la donna dei suoi sogni lavori invece al Ministero della Vita, non sono che dettagli in quel canovaccio tipico che è l'amore ostacolato e sofferto, ma proprio per questo ancora più forte e irresistibile. È facile pensare che Felix pensi a Betty in ogni istante in cui porta avanti il suo inesorabile lavoro, sempre a passo di danza e con le cuffie ben calcate sulle orecchie, e non possiamo fare altro che tifare per lui, nonostante la sua posizione lo renda a tutti gli effetti un essere decisamente temibile.