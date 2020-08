Nioh 2: il Discepolo di Tengu, la recensione

Il Giappone Medievale

La storia del Discepolo di Tengu ci porta indietro fino al 1185, anno comunemente considerato come l'inizio dell'era medioevale del Giappone, subito dopo una dilaniante guerra civile. Esattamente come è sempre stato per Nioh, l'obiettivo del team è quello di unire fatti storici al folklore orientale al quale fanno capo, sfruttando personalità importanti e riadattando il tutto all'immaginario surreale messo in piedi dal Team Ninja.

Tramite un santuario particolare il nostro protagonista viene rispedito indietro nel tempo e catapultato in una regione remota e lontanissima rispetto a quello vissuta precedentemente. Alla ricerca della verità veniamo catapultati in una doppietta di missioni principali lunghe e sostanziose, ma leggermente troppo semplici per chi ha ormai dimestichezza con il titolo.

Nel corso dell'avventura faremo la conoscenza di personaggi storici come Benkei, e le due missioni principali culmineranno in una bossfight interessante e ben realizzata, anche se vicina ad altre già viste nel corso della campagna base. Purtroppo quel che ci ha lasciati davvero perplessi è la velocità con la quale gli eventi si concludono, non dando il tempo al giocatore di ambientarsi e appassionarsi alla vicenda, dovendo molto presto tornare al "presente" del 1600. È pur vero che da sempre predichiamo la pochezza dell'aspetto narrativo di Nioh, ma ciò non toglie che un'ulteriore missione principale e un paio di boss in più non ci sarebbero dispiaciuti. Proprio a proposito di boss, è impossibile non notare un importante riciclo nei confronti di uno dei tre presenti nel corso della campagna, che addirittura riprende a piene mani da uno scontro del primo Nioh. Si tratta in tutto e per tutto di una revisione che mette a posto alcune problematiche passate, ma che allo stesso tempo ne presenta di nuove, come delle hitbox totalmente sballate relativamente ai contrattacchi esplosivi.