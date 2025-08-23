Ratchet and Clank? "Un vecchio gioco che non interessa a nessuno", questa era l'opinione di Sony

Ricordate Ratchet and Clank? Quel vecchio gioco a cui nessuno vuole giocare? No, non lo stiamo insultando, stiamo solo riportando ciò che - a quanto pare - Sony pensava della serie di Insomniac Games.
L'informazione arriva da Shawn Layden, ex-dirigente PlayStation.
La situazione di Ratchet and Clank secondo Shawn Layden
Layden, parlando con HipHopGamer, ha spiegato che ottenere il via libera per lo sviluppo del gioco non è stato affatto semplice. Afferma: "Senti, io ho dato l'okay a Ratcher and Clank su PS4 [ndr, parla del remake del primo capitolo] e all'epoca i reparti delle vendite e del marketing dicevano 'nessuno vuole giocare a quel vecchio gioco, Ratchet and Clank".
Layden ha convinto gli altri dipartimenti a supportare il gioco spiegando che solo il 20% dei giocatori di PS4 erano famigliari con Ratchet and Clank. Visto che l'80% degli utenti non avevano giocato al primo capitolo, per loro era come un nuovo gioco, quindi di conseguenza qualcosa di interessante da scoprire, soprattutto perché i giochi di qualità rimangono di qualità.
Il discorso è nato dal fatto che per Layden non sarebbe sbagliato sviluppare un gioco sulla serie di Jak and Daxter, pur vero che è di nicchia, e che se fosse una sua scelta darebbe subito l'okay, considerando come le cose sono andate con Ratchet and Clank, che ha anche ricevuto un seguito su PS5.