Ratchet and Clank? "Un vecchio gioco che non interessa a nessuno", questa era l'opinione di Sony

Ricordate Ratchet and Clank? Quel vecchio gioco a cui nessuno vuole giocare ? No, non lo stiamo insultando, stiamo solo riportando ciò che - a quanto pare - Sony pensava della serie di Insomniac Games.

La situazione di Ratchet and Clank secondo Shawn Layden

Layden, parlando con HipHopGamer, ha spiegato che ottenere il via libera per lo sviluppo del gioco non è stato affatto semplice. Afferma: "Senti, io ho dato l'okay a Ratcher and Clank su PS4 [ndr, parla del remake del primo capitolo] e all'epoca i reparti delle vendite e del marketing dicevano 'nessuno vuole giocare a quel vecchio gioco, Ratchet and Clank".

Layden ha convinto gli altri dipartimenti a supportare il gioco spiegando che solo il 20% dei giocatori di PS4 erano famigliari con Ratchet and Clank. Visto che l'80% degli utenti non avevano giocato al primo capitolo, per loro era come un nuovo gioco, quindi di conseguenza qualcosa di interessante da scoprire, soprattutto perché i giochi di qualità rimangono di qualità.

Il discorso è nato dal fatto che per Layden non sarebbe sbagliato sviluppare un gioco sulla serie di Jak and Daxter, pur vero che è di nicchia, e che se fosse una sua scelta darebbe subito l'okay, considerando come le cose sono andate con Ratchet and Clank, che ha anche ricevuto un seguito su PS5.