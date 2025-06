Ratchet & Clank: Rift Apart include un minigioco segreto che nessuno ha scoperto: il team lo svela

Insomniac Games ha infatti svelato che c'è un minigioco che nessuno ha mai trovato e ora ci ha mostrato cos'è e come fare per sbloccarlo.

Tutti i videogiochi includono qualche segreto e spesso i giocatori li trovano, soprattutto quando hanno sufficiente tempo e magari vengono aiutati da un po' di datamining. Alle volte però qualcosa sfugge agli appassionati e pare che sia accaduto anche in Ratchet & Clank: Rift Apart .

Il minigioco segreto di Ratchet & Clank: Rift Apart

L'informazione è arrivata durante un Insomniac Live Show su Twitch e il senior designer Grant Parker ha svelato che è presente un minigioco che ci permette di cavalcare un toro meccanico: si tratta in realtà di una versione incompleta del minigioco (non ci sono animazioni, ad esempio) ed è per questo che il team non l'ha inserita regolarmente in Ratchet & Clank: Rift Apart, ma si può comunque provare questo elemento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La potete trovare nella stazione spaziale Zurkie nella dimensione di Rivet, nell'area nella quale non si possono usare le armi. Per sbloccare il toro meccanico è necessario sparare a dei cartelli che si trovano all'ingresso del locale, precisamente cinque volte a sinistra, quattro volte a destra e poi tredici volte a sinistra: non viene indicato se l'operazione è andata a buon fine, ma in caso abbiate fatto tutto correttamente una volta raggiunto il toro meccanico vedrete una icona per giocare con esso, premendo L2.

Il minigioco è molto semplice ma molto scomodo: bisogna usare la levetta destra per muovere un indicatore verde su e giù e mantenerlo sopra una linea rossa: se si fallisce, Rivet viene teletrasportata a terra. Come detto, non ci sono animazioni e inoltre il sistema di controllo è talmente sensibile che è veramente difficile rimanere in equilibrio sul toro. Si tratta però di una piccola chicca e scommettiamo che qualcuno vorrà comunque provarla in prima persona.

Ecco infine la recensione per PC di Ratchet & Clank: Rift Apart.