GTA 6 sarebbe Spotify formato videogioco: gli artisti caricherebbero liberamente la propria musica

Pare infatti che i musicisti sarebbe in grado di condividere la propria musica direttamente dentro GTA 6, come se fosse una sorta di piattaforma musicale in stile Spotify o Apple Music.

La musica è da tempo un elemento fondamentale di Grand Theft Auto, come hanno dimostrato GTA 5 e GTA Online, ma in GTA 6 potrebbe fare un passo in avanti, secondo quanto indicato da un nuovo rumor .

Il rumor sulla musica di GTA 6

Quest'ultima indiscrezione proviene dal produttore Jermaine Dupri, vincitore di un Grammy, che ha parlato del franchise di Grand Theft Auto in un nuovo show di Rory & Mal. Dupri parla della possibilità per gli artisti di caricare la propria musica direttamente nel gioco: si tratta di una cosa mai vista prima.

Precisamente, Dupri dice di essere stato contattato per Grand Theft Auto (non ha specificato GTA 6, ma dato che si tratta di una funzione non presente nei giochi GTA precedenti, possiamo supporre che sia per il prossimo capitolo). Dupri sostiene addirittura che il rapper Drake ha già una propria stazione radio nel gioco.

Dupri afferma: "Hanno detto che Drake ha una sua stazione radio in Grand Theft Auto. Il modo in cui vogliono farlo è rendere possibile per Drake caricare su quel videogioco musica che probabilmente non abbiamo mai sentito online o altrove".

Sebbene sia plausibile che Rockstar voglia dare grande spazio alla musica, questa informazione proviene da una fonte non ufficiale e va quindi presa con le dovute cautele. Già in precedenza, comunque, si era parlato del fatto che GTA 6 potrebbe puntare molto più sulla musica in modo simile a Watch Dogs 2: i fan hanno notato un dettaglio.