GTA 6 includerebbe una ambientazione segreta aggiuntiva e i fan credono di aver capito qual è

Secondo gli appassionati di GTA 6, Rockstar Games potrebbe aver suggerito con una immagine ufficiale che il videogioco includerà anche un'altra regione o perlomeno ci permetterà di viaggiare in un luogo diverso da Vice City a un certo punto nel gioco.

Per chiarezza, ricordiamo che sappiamo già che GTA 6 non sarà letteralmente ambientato solo a Vice City ma anche nelle aree attorno alla città, ma Rockstar Games non ha mai rivelato altre regioni.