I fan di GTA 6 pensano di aver trovato un legame con GTA 4, connesso alla protagonista Lucia

Le informazioni sono state radunate in una lista di tweet dall'utente GTASixy. L'idea è che Lucia e un personaggio di GTA 4, Luis Lopez, siano in qualche modo imparentati.

Lopez è un personaggio secondario dell'espansione di GTA 4, The Lost and Damned e il protagonista dell'espansione The Ballad of Gay Tony. Siamo certi che avrete già notato che i cognomi sono diversi, ma in questo caso l'idea è che "Caminos" sia un nome falso: dopotutto Lucia è una criminale. Una seconda opzione è che Lucia abbia preso il cognome della madre.

Per quanto riguarda gli indizi che collegano i due personaggi, i fan hanno notato che Lucia è cresciuta a Liberty City secondo la descrizione di Rockstar Games. Tale città è l'ambientazione di GTA 4. Inoltre, viene detto che Lucia è stata allenata a combattere dal padre sin da quando sapeva camminare e viene mostrata con una collana con un gioiello a forma di guanto da pugilato. Anche Lopez ha un background basato sui combattimenti.

Il tweet di GTA6Sixy

Inoltre, se Luis non fosse il padre di Lucia, potrebbe essere lo zio. Lucia potrebbe essere la figlia di Ernesto Lopez, di cui sappiamo che ha lasciato Liberty City per avere una famiglia.

Infine, è stato notato che quella che pare essere la doppiatrice di Lucia - Manni L. Perez - segue Mario D'Leon su Instagram, ovvero il doppiatore di Luis. Ovviamente sono tutte speculazioni e collegamenti limitati. Si tratta però di una curiosità e chissà, magari i fan a questo giro hanno indovinato.

