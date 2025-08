GTA, Saints Row e Duke Nukem potrebbero i prossimi giochi censurati dai gestori di pagamenti, per un negozio

Ora, arrivano alcune voci che segnalano come persino giochi come GTA, Saints Row e Duke Nukem potrebbero finire nel mezzo dei blocchi.

In queste ultime settimane uno degli argomenti "caldi" è la censura che sta avvenendo su piattaforme come Steam e Itch.io : una serie di giochi "per adulti" (perlopiù con contenuti legati a nudità e pornografia) sono stati banditi, come conseguenza della pressione dell'organizzazione Collective Shout nei confronti dei gestori dei pagamenti come Mastercard.

I dettagli emersi sui potenziali blocchi futuri di GTA, Saints Row e Duke Nukem

Le informazioni provengono dalla testata GamingOnLinux che ha condiviso informazioni provenienti da un piccolo negozio digitale dedicato ai videogiochi retro, ZOOM Platform.

ZOOM Platform ha dichiarato: "Come probabilmente saprete, in tutto il settore sono stati ritirati dal mercato numerosi titoli per adulti. Uno dei nostri gestori dei pagamenti ci ha informato che un "collega del settore" era preoccupato per i nostri contenuti. Non abbiamo intenzione di rimuovere alcun titolo e faremo tutto il possibile per impedire tali ritiri dal mercato. Siamo ferventi sostenitori della libertà artistica e lo saremo sempre."

In una email del team di ZOOM Platform, però, si afferma che la compagnia si aspetta che la questione diventi più grave e che persino giochi famosi come "Grand Theft Auto, Duke Nukem e Saints Row sono potenzialmente a rischio". Parliamo di giochi violenti e con vari contenuti espliciti, ma pare difficile che piattaforme come Steam accettino di bloccare GTA 5 e GTA Online.

I giochi eliminati sono piccoli titoli che singolarmente, ma forse anche come gruppo, non determinavano enormi guadagni per Steam, ma i nomi più importanti sono una storia diversa. Inoltre, va precisato che ZOOM Platform è dedicato - come detto - a giochi retro, quindi è possibile che "gli attacchi" siano rivolti ai vecchi titoli delle saghe citate. Dovremo attendere e vedere come si evolveranno le cose.

Nel frattempo, GOG regala 13 giochi per adulti per combattere le censure avvenute su Steam ed Itch.io.