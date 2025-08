WiFi 8: il focus non sarà solo sulla velocità, qualità e stabilità della connessione al centro

Per anni, ogni nuova generazione di WiFi ha puntato tutto su velocità più elevate, larghezza di banda crescente e prestazioni sempre più spinte. Ma con l'arrivo del Wi-Fi 8, previsto per il 2028, l'approccio cambia radicalmente: l'obiettivo non sarà più battere nuovi record, ma offrire una rete più stabile, affidabile e intelligente, capace di gestire le esigenze della vita digitale moderna. A lanciare i primi segnali di questa rivoluzione è Qualcomm, che ha fornito anticipazioni sul nuovo standard 802.11bn. Indicando quelle che sono le caratteristiche e le scelte alla base di questa nuova e futura tecnologia.

La scelta alla base delle caratteristiche del WiFi 8 Il WiFi 8 nasce con una missione ben diversa rispetto ai suoi predecessori: offrire una connessione solida anche in ambienti affollati, dove decine di dispositivi richiedono connettività costante e tempi di risposta immediati. La tecnologia punta quindi a migliorare la gestione del traffico, ridurre le interferenze e garantire una transizione fluida tra punti d'accesso, soprattutto in spazi complessi come ospedali, aeroporti, uffici multipiano o centri commerciali. Una delle novità più interessanti è il concetto di Single Mobility Domains, che permetterà di mantenere la connessione attiva anche in movimento e in particolar modo in situazioni in cui può avvenire, oggi, una disconnessione, senza interruzioni o perdite di segnale.