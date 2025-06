È già tempo di 6G: Nokia rivela una roadmap del lancio, velocità, efficienza energetica e IA

Il mondo delle telecomunicazioni sta già pensando al futuro, nonostante il presente non sia ancora al massimo della sua espressione e della sua potenza. Il 5G è ancora in fase di continua espansione e sviluppo in tutte le zone del mondo ma, allo stesso tempo, sono già emersi delle novità relative al lancio e alla roadmap commerciale del 6G che potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo.

Gli ultimi report, infatti, indicano il 2029 come data di lancio con una diffusione globale che dovrebbe arrivare a partire dal 2030. Si tratta, dunque, di altri 4-5 anni di attesa per l'arrivo di questa nuova tecnologia che dovrebbe apportare delle interessanti in novità con alcune aziende in prima linea per la distribuzione e lo sviluppo, tra cui Nokia.