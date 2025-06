The Blood of Dawnwalker sarà presto protagonista di una lunga presentazione: ecco quando verrà mostrato

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, almeno 15 minuti dovrebbero essere rappresentati da video tratti dal gioco, forse da vere e proprie sessioni di gameplay, dunque può risultare molto interessante per tutti coloro che sono incuriositi da questo titolo.

Il team Rebel Wolves ha annunciato una nuova presentazione estesa per The Blood of Dawnwalker , il nuovo action RPG da parte di alcuni degli autori di The Witcher 3: il lungo video andrà in onda questo fine settimana, e per la precisione sabato 21 giugno .

Una presentazione approfondita del nuovo action RPG

Abbiamo visto di recente un nuovo video di The Blood of Dawnwalker durante l'Xbox Games Showcase 2025, ma in questo caso ci dovrebbe essere un ulteriore approfondimento sul gameplay vero e proprio, con vari minuti ripresi direttamente dal gioco e materiali inediti.

Sviluppato su Unreal Engine 5, il gioco arriverà nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e sarà un titolo alquanto ampio e complesso, dotato addirittura di due sistemi di combattimento, per il giorno e la notte.

La storia ci porta nell'Europa del XIV secolo, dove sanguinosi conflitti travolgono le terre e la Peste Nera incombe sui sopravvissuti. In seguito ai disastri che hanno mietuto migliaia di vittime, la popolazione umana è decimata dalla lotta per la sopravvivenza.

"A Vale Sangora, da qualche parte in un angolo dimenticato dei Carpazi, i vampiri colgono l'occasione per uscire dall'ombra, rovesciare i signori feudali e rivendicare ciò che è stato loro negato per secoli: la libertà e il potere supremo che ne consegue. Le leggende diventano realtà e la storia, come la conosciamo oggi, non sarà più la stessa".

Protagonista della storia è Coen, un giovane trasformato in un Dawnwalker, che si ritrova a vivere in bilico tra il mondo del giorno e il regno della notte. Non completamente umano, non completamente vampiro, Coen ha 30 giorni e 30 notti per salvare la sua famiglia o giurare vendetta al suo sire e distruggere chiunque lo ostacoli.