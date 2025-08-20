2

Il nuovo gameplay di The Blood of Dawnwalker è centrato sulle scelte

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2025 è stato presentato del nuovo gameplay di The Blood of Dawnwalker, incentrato sulle scelte.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/08/2025
L'eroe di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker è stato uno dei giochi del Future Games Show 2025, dove è stato protagonista di una lunga sessione, che ha visto gli sviluppatori illustrare alcune sequenze di gameplay. In particolare, si è parlato del sistema di scelte, con le decisioni del giocatore che influenzeranno pesantemente la storia, risultando importantissime.

Il video

L'occasione è stata perfetta anche per tornare a mostrare il sistema di combattimento, decisamente dinamico e cruento. Insomma, il gioco degli ex CD Projekt Red appare sempre più bello e non vediamo l'ora di giocarci nel 2026, quando dovrebbe uscire su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Europa, 14° secolo. Chi non muore in battaglia viene stroncato dalla peste. Un momento di debolezza... è tutto ciò di cui avevano bisogno. I vampiri sfruttano l'occasione per emergere dalle ombre e reclamare ciò che per secoli è stato loro negato: la libertà e il potere che ne consegue. A seguirli ci sono altre creature della notte. Miti e leggende diventano realtà e la storia, per come ci è stata tramandata, non esiste più.

Il giocatore veste i panni di Coen, un giovane divenuto il "Dawnwalker", costretto a camminare in eterno sul confine tra il mondo del giorno e il regno della notte. Comnbatterà per salvare ciò che resta della sua umanità o accetterà i suoi nuovi poteri maledetti per salvare la sua famiglia.

#Gamescom
Segnalazione Errore
