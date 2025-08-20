Resident Evil Requiem mette al centro il mostro che inseguirà la protagonista con un nuovo trailer

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer / intervista di Resident Evil Requiem nel quale uno sviluppatore di Capcom presenta il gioco e ci spiega cosa possiamo aspettarci dal gioco.
Il trailer di Resident Evil Requiem
Nel video vediamo un misto di gameplay e sequenze narrative, sia in prima che in terza persona. Ricordiamo infatti che in questo capitolo avremo modo di decidere la visuale con la quale giocare, così da poterci godere al meglio il gioco secondo i nostri gusti.
Viene ad esempio spiegato che in terza persona vedremo al meglio le reazioni di Grace, la protagonista, ma che in prima persona potremo vivere un'esperienza ancora più ravvicinata e immersiva. Il trailer ci permette di vedere anche il nuovo nemico "stalker" che inseguirà Grace e metterà a dura prova il nostro coraggio.
Ricordiamo che la data di uscita è prevista per il 27 febbraio 2026 su PS5, PC, Xbox Series X | S.