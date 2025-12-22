Battlefield 6 sembrerebbe far uso di immagini generate con l'IA, nonostante le promesse degli sviluppatori

Le polemiche sono nate quando sul Reddit dedicato allo sparatutto è stato fatto notare che lo sticker "Winter Warning" , presente in un bundle acquistabile con valuta premium, sembrerebbe realizzato tramite IA.

L’errore in uno sticker fa scattare l’allarme

L'immagine incriminata, che trovate qui sotto, mostra un soldato che imbraccia un M4A1. Il problema è che il fucile raffigurato nello sticker presenta due canne, anziché una: un errore grossolano, tipico delle immagini generate artificialmente quando l'algoritmo fatica a riprodurre correttamente oggetti complessi.

Lo sticker di Battlefield 6 criticato dai giocatori

La questione ha acceso il dibattito: da un lato chi è contrario all'uso dell'IA in qualsiasi fase dello sviluppo, dall'altro chi è irritato dal fatto che si tratti di un oggetto incluso in un bundle a pagamento.

C'è anche chi ricorda che, prima del lancio di Battlefield 6, Rebecka Coutaz, VP e general manager di DICE e Criterion (due dei quattro team che compongono i Battlefield Studios), aveva dichiarato alla BBC che l'IA era stata utilizzata solo nelle fasi iniziali dello sviluppo "per dare più tempo e spazio ai team per essere creativi", assicurando però che i giocatori non avrebbero visto nulla creato con IA all'interno del gioco. Una promessa che ora sembra essere stata disattesa.

Al momento i Battlefield Studios non si sono ancora espressi ufficialmente sulla questione. Vale la pena ricordare che il "rivale" Call of Duty: Black Ops 7 era finito al centro di una bufera mediatica, arrivata persino all'attenzione della politica statunitense, per motivi simili, dopo che alcuni utenti avevano individuato illustrazioni per i profili giocatore generate artificialmente.