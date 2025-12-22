Bleach Mirrors High è stato annunciato per iOS e Android, Tite Kubo è coinvolto direttamente nella produzione

Oltre ad aver dato il proprio benestare al progetto, Tite Kubo , autore dell'opera originale, sarà coinvolto direttamente nella produzione, collaborando con gli sviluppatori alla creazione della storia, delle caratteristiche e del design dei personaggi. Il mangaka ha inoltre preso parte alle audizioni dei doppiatori e alle sessioni di registrazione.

Bandai Namco ha annunciato Bleach Mirrors High , un nuovo gioco basato sul celebre manga e anime Bleach, in arrivo nell' estate del 2026 su dispositivi mobile iOS e Android .

Un gioco ancora avvolto nel mistero

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, quindi è difficile farsi un'idea precisa sulla natura del gioco o sul genere che potrebbe incarnare: potrebbe trattarsi di un action/picchiaduro sulla scia di Bleach: Rebirth of Souls, uscito quest'anno su PC e console, oppure qualcosa di completamente differente, come uno spin-off GDR o persino di un gioco di carte. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Una delle poche informazioni certe arriva dal videomessaggio di Tite Kubo, che trovate qui sotto: la storia "sarà in parte legata alla trama principale del manga", lasciando quindi spazio a variazioni sul tema e possibili contenuti inediti.

"Per questo progetto ho partecipato fin dal meeting iniziale e ho lavorato al titolo, allo scenario e al design dei personaggi", afferma Kubo. "Per quanto riguarda i personaggi, mi sono talmente entusiasmato durante il lavoro che ho finito per fare più di quanto mi fosse stato richiesto."

"Per il logo, volevo creare qualcosa che rispecchiasse il mio stile. L'ho reso semplice, ma capace di lasciare un'impressione immediata. Ho assistito alle audizioni e ho partecipato anche alle sessioni di registrazione, quindi i personaggi sono venuti esattamente come li avevo immaginati. La storia è in parte collegata a quella principale del manga, quindi spero che non vediate l'ora di scoprirla."