Bleach è sempre stato un po' bistrattato in ambito videoludico. Laddove Dragon Ball, Naruto e One Piece possono vantare una miriade di titoli validi, anche piuttosto recenti, per l'opera di Tite Kubo ci si è fermati un paio di generazioni fa, con i capitoli pubblicati su Nintendo Wii, Nintendo DS e PlayStation 3. Stiamo naturalmente tenendo da parte i videogiochi mobile e le "incursioni" di alcuni dei personaggi più famosi del manga in produzioni apertamente eterogenee, come il noto Jump Force (dove pure, tra gli altri, figuravano almeno Ichigo, Aizen e qualche altro comprimario). L'annuncio di un picchiaduro dedicato esclusivamente al franchise di riferimento, Bleach Rebirth of Souls , ha destato dunque da subito grande interesse, soprattutto perché vi fu la promessa (mantenuta, come si vedrà) di rispettare stile, carisma e più in generale l'identità del prodotto di partenza.

Un po’ di storia, abbastanza personaggi, tanti combattimenti

Bleach Rebirth of Souls è articolato in tre offerte principali: la modalità storia, i combattimenti in locale e online e le sfide. La prima è pensata per ripercorrere i primi tre archi narrativi del manga e anime di riferimento, vale a dire la saga del Sostituto Shinigami (in cui per la prima volta il giovane Ichigo incontra la dea della morte Rukia), la saga della Soul Society (dove Ichigo e amici "invadono" letteralmente il mondo degli dei della morte e affrontano uno ad uno i capitani del Gotei 13 per salvare Rukia dalla condanna a morte) e la saga degli Arrancar (fino al confronto con Aizen). Mancano, ed era ovvio, tutti i filler, che pure avrebbero offerto materiale in abbondanza in termini di personaggi e arene; manca, ed è molto meno ovvio, la saga dei Fullbringer (come, del resto, un'attenzione specifica per i Vizard, che pure sono molto importanti nella fase finale della Saga degli Arrancar); manca infine, ma arriverà più avanti, la saga finale con la battaglia definitiva tra Quincy e Shinigami, tutt'ora oggetto delle ultime trasposizioni del manga.

Ichigo sorprende Renji alle spalle

Nonostante le evidenti mancanze, quello che c'è funziona più che bene. La narrazione principale procede per un numero consistente di ore, offrendo i contenuti salienti del manga e "glissando" su tutta una serie di informazioni accessorie che per forza di cose non avrebbero potuto trovare spazio. Alcune sequenze sono realizzate in 3D, sfruttando il vero e proprio motore di gioco, mentre la narrazione delle restanti è affidata a transizioni in 2D. Ne consegue una sorta di ibrido che non riesce a convincere pienamente, anche perché alcuni momenti sono curati molto meno di altri; tuttavia, la scelta degli eventi presentati è coerente con la volontà sia di offrire agli ultimi arrivati una messa a fuoco su ciò che Bleach ha costituito, a livello di importanza e cura, tra i "grandi tre" dei manga giapponesi (Bleach, One Piece e Naruto), sia di rinfrescare la memoria a tutti i fan storici.

Al termine di ogni capitolo, tra l'altro, si viene ricompensati con punti esperienza e valuta necessaria per acquistare le gemme nel negozio di gioco; con queste ultime si potenziano determinate caratteristiche dei personaggi in combattimento, variando così anche lo stile di gioco. Il numero dei "luoghi" in cui è possibile combattere però non brilla, e si limita a presentare l'onnipresente città di Karakura, la Soul Society e l'Hueco Mundo, con l'apprezzabile presenza anche della grotta in cui Yoruichi allenò Ichigo per raggiungere il Bankai per la prima volta in assoluto, zona che ospita tra l'altro anche il primissimo tutorial di gioco.

Neppure il numero complessivo di personaggi giocabili di Bleach Rebirth of Souls è stratosferico - sono una trentina - però ciascuno di loro è estremamente curato, laddove con "curato" si intende non solo l'aspetto esteriore ma la resa in combattimento delle caratteristiche specifiche del suo stile e della sua arma. Bleach è da sempre noto per il character design da dieci e lode per l'alta riconoscibilità di ogni suo eroe o antieroe: creare un picchiaduro equilibrato in cui ognuno dei presenti potesse essere sé stesso senza sbilanciare il tutto non era affatto impresa facile. Al netto di qualche eccezione (come Aizen o Ulquiorra nella sua forma finale) gli sviluppatori ci sono comunque riusciti, offrendo un buon equilibrio che non si risolve in personaggi nei fatti impossibili da utilizzare perché troppo deboli né, al contrario, in esseri potentissimi che possano mettere KO tutto e tutti semplicemente "lanciando" all'infinito la stessa mossa.

E per un titolo che si basa esclusivamente sui combattimenti, articolati nella modalità offline, online (ma senza partite classificate) e sfide (a difficoltà crescente contro la CPU, anche se estremamente ripetitive), il bilanciamento costituiva una sfida importante, ampiamente vinta.