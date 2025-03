The Last of Us Stagione 2 serve anche per spiegare cosa è successo nei cinque anni dopo la prima stagione

The Last of Us Stagione 2 arriverà sui piccoli schermi a partire dal 14 aprile (tramite Sky e Now TV). Ci permetterà di continuare le avventure di Joel ed Ellie, e ci sarà molto da scoprire visto che sono passati cinque anni dalla fine della precedente stagione.

In una intervista con GamesRadar+, il co-creatore di The Last of Us e anche showrunner della serie TV Neil Druckmann ha parlato proprio di questo.